المالك السويدي لناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى ايران: سيطلق سراحها خلال ساعات

أكد المالك السويدي لناقلة ​النفط​ البريطانية المحتجزة لدى ​إيران​ "ستينا إمبيرو" إيريك هانل أن "​السلطات الإيرانية​ ستطلق سراح سفينته، خلال ساعات".

وأعلن المدير التنفيذي لشركة "ستينا بولك"، المالكة للسفينة لوكالة الأنباء السويدية، "أننا لقد تلقينا معلومات هذا الصباح، يبدو أن السلطات الإيرانية ستفرج عن ​السفينة​ في غضون ساعات قليلة".

وكانت السلطات الإيرانية احتجزت السفينة في 19 تموز الماضي، خلال مرورها في ​مضيق هرمز​ أمام السواحل الإيرانية، وذلك ردًا على احتجاز السلطات البريطانية ل​ناقلة نفط​ إيرانية كانت في طريقها إلى ​سوريا​، وأفرجت سلطات إقليم ​جبل طارق​ عن السفينة فيما بعد.

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