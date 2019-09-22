ظريف: واشنطن أبلغتني بأنني لست مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول إلى أميركا

كشف وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ أبلغته عن طريق رسالة مرفقة بتأشيرة الدخول التي منحوها له يوم الخميس الماضي، بأنه "ليس مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول إلى أميركا".

وكشف ظريف، في مقابلة مع شبكة "CBS News"، تعرض كاملة مساء اليوم الأحد، عن كيفية حصوله على تأشيرة دخول للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ المقررة هذا الاسبوع، قائلا "في رسالة مرفقة بتأشيرتي، ذكروا صراحة أنني لست مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول".

ورداً على سؤال عن إمكانية اندلاع حرب في المنطقة، لفت إلى أنه "لست متأكدا من أننا قادرون على منع اندلاع الحرب، لكنني متأكد من أن أي شخص يبدأ هذه الحرب لن ينهيها".

وحول عزم أميركا إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى ​السعودية​ و​الإمارات​، لفت إلى أنه "أعتقد أن مثل هذه الاستعراضات لا تفيد في شيء، أعتقد بأن الأمر الذي يمكنه أن يكون مساعدا هو إنهاء حرب اليمن".