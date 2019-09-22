إيسنا: واشنطن امتنعت عن إصدار تأشيرات سفر لمساعدي روحاني

أفادت وكالة "أنباء الطلبة الإيرانية" (إيسنا) بأن ​الولايات المتحدة​ امتنعت عن إصدار تأشيرات سفر لمساعدي الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني​، المسؤولين عن تنظيم برامجه ولقاءاته في نيويورك.

وأشارت إلى أن واشنطن امتنعت كذلك عن إصدار تأشيرات سفر للفريق الإعلامي الذي كان من المفترض أن يرافق روحاني إلى نيويورك، حيث يشارك في أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​.

وأوضحت الوكالة أن تأشيرة السفر التي حصل عليها روحاني تحصر وجوده في نيويورك لمدة قصيرة، وتحصر تحركاته بين مكان إقامته ومبنى الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية فقط.

ولفتت إلى أن أن هدف السلطات الأميركية من هذه التقييدات يكمن في الحد من تأثير زيارة روحاني وظريف إلى نيويورك وخطابه واللقاءات الصحفية التي يجريها هناك.