الرئيس الاسرائيلي: حكومة "مستقرة" يجب أن تضم حزبي نتانياهو وغانتس

اعتبر الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​ أن حكومة "مستقرة" يجب أن تضم حزبي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو "الليكود" وبيني غانتس زعيم "أزرق أبيض".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإسرائيلي سيبدأ مشاورات اليوم مع ممثلي الأحزاب التي تمكنت من تخطي عتبة الكنيست في الانتخابات الأخيرة، وذلك بغية تشكيل الحكومة الجديدة.

وسيلتقي ريفلين ممثلي الأحزاب على مدار الأيام المقبلة، وسط ترجيح بأن يوصي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مشتركة من الحزبين الكبيرين "أزرق أبيض" و"الليكود".