توقيف متهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة في صور

ذكرت معلومات صحافية أن دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​، أوقفت في محلة "الزراعة" في صور "ر. ا" من التابعية المصرية، بأعمال السحر والشعوذة، وضبطت معه مواد تستخدم في الشعوذة. وسلم إلى مخفر ​المخيمات​ لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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