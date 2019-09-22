النشرة: العدد المتداول للوفد المرافق لعون إلى نيويورك مبالغ فيه

علًقت مصادر مطلعة عبر "النشرة" على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لناحية العدد الذي يرافق رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الى ​نيويورك​.

واكدت المصادر ان العدد المتداول مبالغ فيه، فيما الواقع انه بقي ضمن العدد نفسه الذي كان يتألف منه منذ بداية العهد، وحتى خلال العهد السابق، مشيرة الى ان وجود صحافيين من مؤسسات اعلامية محلية مختلفة كفيل بتأكيد صحة هذه المعلومات.

وسألت الاوساط نفسها عما اذا تحول اطلاق هذه الاخبار، عادة سنوية كلما توجه الرئيس عون الى الامم المتحدة!.