حسن يعقوب: تواصلت مع بعض أبناء العشائر والعائلات الشريفة بالبقاع لإطلاق سراح حنوش

أكّد رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، أنّ "خطف المواطن جوزيف حنوش عمل جبان وليس رجولة، ومنطقة ​بعلبك الهرمل​ جريحة وتدفع ثمنًا باهظًا".

وشدّد في تصريح، على أنّ "هذه الأعمال خاطئة وتزيد من حرمان المنطقة وتفسح بالمجال لسرقة حقوقها"، وطلب "الإفراج عن حنوش دون وساطات مزيّفة والتوقّف عن هذه الارتكابات"، داعيًا الجميع إلى "التوجّه لرفع الحرمان واستعادة الحقوق بدل الخطف والابتزاز".

وكشف يعقوب "أنّه تواصل مع بعض أبناء ​العشائر​ والعائلات الشريفة في المنطقة لإطلاق سراح حنوش، وأنّ من المرجّح عقد لقاء موسّع عشائري وعائلي للتأسيس لآليّة رفع الحرمان عن ​البقاع​".