سامي الجميل: لن نركب اي موجة ضد مصلحة لبنان

شدد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل على ان الحزب ملتزم قول الحقيقة وملتزم تعاليم المدرسة "الكتائبية" في الشهادة للحق ورفض الاستسلام والمساومة.

وبعد زيارته بياقوت، اشار الى اننا "من الذين ضحوا كثيرا لبقاء البلد ولذلك لن نركب اي موجة ضد مصلحة لبنان".

ودعا لـ"الوحدة حول مبادئ وقناعات وليس على ​المحاصصة​، والتشبه بتجربة الجبهة اللبنانية والعودة الى مدرسة بيار الجميل وكميل شمعون والى وحدة القضية".

وأكد أن "الوصول الى لبنان الذي نطمح اليه هو بالتمسك بمشروع بيناء الدولة، واكبر مثال على ذلك تغير المفاهيم في ٢١ يوم بعد انتخاب الرئيس بشير الجميل".

كما ركز على ضرورة محاسبة من أعطيناهم ثقتنا في الانتخابات واعتماد خيار اخر.