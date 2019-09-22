فريد البستاني: مجزرة الدامور نكبة وجريمة حرب ضد الانسانية

رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​، على "ما جاء على لسان بعض المحللين أن مجزرة ​الدامور​ نكتة"، موضحاً أن "مجزرة الدامور شكلت في حينه نكبة نتج عنها ليس فقط تدمير الدامور إنما تهجير كل بلدات الشوف الساحلي واستهدفت مدنيين عزلا، أطفالا ونساء وشيوخا، وتعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية".

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