"السمكة الروبوت".. مستقبل الجاسوسية تحت الماء

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واختار العلماء أن تكون ابتكاراتهم الآلية على هيئة سمكتي التونة أو الماكريل (الإسقمري)، نظرا لقدرتهما على السباحة بشكل سريع، الأمر الذي يميز هذه الروبوتات عن سابقاتها.
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وذكرت مجلة "ساينس روبوتيكس"، أن تردد ضربات الذيل للسمكة الآلية "تونابوت" يبلغ 15 هيرتز، وهو ما يتوافق مع سرعة سباحة تصل إلى 4.0 من طولها في الثانية الواحدة.
تجدر الإشارة إلى أن سرعة "تونابوت" تعد الأعلى بين الروبوتات القادرة على السباحة، وذلك رغم أن سرعتها لا تصل لسرعة السمكة الحقيقية.
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ويتوقع العلماء أن تتنوع الاستخدامات الخاصة بـ"تونابوت" ومثيلاتها في المستقبل، إلا أن أهم تلك المجالات هو الاعتماد عليها في "الجاسوسية" والأغراض العسكرية.
ويعود ذلك إلى أنه يمكن إدخال تعديلات عليها لاستيعاب أجهزة الاستشعار، والسماح لها بالقيام بأشياء مثل تتبع العمليات تحت الماء، أو جمع المعلومات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.