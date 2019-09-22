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النائب صلاح حسب الله ينظم جولات تفقديه بعدد من مدارس شبرا الخيمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد النائب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحريه المصرى والمتحدث باسم البرلمان، عدد من مدارس بدائرة شبرا الخيمه بالتزامن مع بداية العام الدراسى لتقييم الأداء الدراسى بالمدارس، ومدى تطبيق النظام التعليمى الجديد.

وجاب "حسب الله" فى جولات تفقدية بعدد منها، والذى حرص بدوره على حضور طابور الصباح والنشيد الوطني وتحية العام، مؤكدا خلال كلمته التى ألقاها بفناء أحدى المدارس على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على الهويه المصرية، وتربية الأجيال الجديدة على فهم الإرهاب، وما تعمل عليه قوى الشر من أجل ضرب استقرار الدولة .

يذكر أن اليوم هو أول يوم دراسى تنطلق فيه كافة الصفوف فى 55 ألف مدرسة بإجمالى قرابة 23 مليون طالب وطالبة وشهدت المدارس ارتفاعا كبيرا من جانب الطلبة، وأولياء أمورهم، تزامنا مع متابعة قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات بدء وانطلاق الدراسة.

 

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