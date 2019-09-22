شكرا لقرائتكم خبر عن "نقابة المحامين" تعلن جدول أعمال مؤتمرها العام السنوى بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة المحامين، مؤتمرها العام السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، وذلك بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجارى.

يقام الافتتاح الساعة الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء ، ويضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح هي، ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومدونة السلوك المهني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

ووتضمن جدول أعمال اليوم الأول الجلسة الافتتاحية واليوم الثاني فعاليات اللجنة الأولى (لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول)،وفعاليات اللجنة الثانية (لجنة الأكاديمية وشروط القبول ) وفعاليات اللجنة الثالثة (مدونة السلوك المهني) و فعاليات اللجنة الرابعة (مشروع قانون الإدارات القانونية) واللقاء المفتوح مع النقيب .

كما تضمن جدول أعمال اليوم الثالث ،فعاليات اللجنة الخامسة ( حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة ) والتوصيات بشأن ما تم مناقشته ولقاء النقيب والمحافظ والجلسة الختامية والتوصيات.