محافظ دمياط توجّه بحصر التعديات على أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومدير مديرية الطرق، لمتابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية، ومعدلات الأداء في كافة القطاعات.

وأكدت المحافظ خلال الاجتماع، ضرورة الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية، والإسراع في تنفيذ كافة الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

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كما أكدت على مديري الإدارات الهندسية بتشكيل لجان لرصد كافة مخالفات البناء وتقديم تقرير شامل بها لبدء تلقي طلبات التصالح بشأنها، موجهة أيضًا لرؤساء الوحدات المحلية بحصر كافة حالات التعديات على أملاك الدولة لمن لم يثبت جديته في تقنين أوضاعه تمهيدًا لإزالتها.

وتابعت أعمال تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتي تجرى من خلال الوحدات المحلية.

ووجهت عوض بالتيسير على المواطنين خلال عملية تلقى الطلبات والإعلان عن ما يلزم من مستندات فى هذا الخصوص للانتهاء من تلك الأعمال فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر.