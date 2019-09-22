أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 5 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي الإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.27 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.