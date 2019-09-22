بالصور.. تعاون بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

وقع الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، مذكرة تعاون في المجالات العلمية المتنوعة، مع العقيد الدكتور محمد خميس العثمني؛ مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن المذكرة شملت إعداد الأعمال العلمية المشتركة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية، وتبادل الإنتاج العلمي من مؤلفات علمية ومراجع، والإفادة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان، أن مكتبة الإسكندرية تحرص على مد جذور التعاون بينها والمؤسسات العلمية العربية، وهناك العديد من المبادرات التي تهتم بها المكتبة في علاقتها مع المؤسسات العلمية والثقافية بدولة الإمارات.

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حضر توقيع مذكرة التعاون الدكتور أمجد الجوهري؛ رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، وكل من المقدم عبد الله الحياي مدير كلية الضباط بأكاديمية العلوم الشرطية، ونائبه المقدم جمال الشحي.

يذكر أن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، أكد دعمه لمكتبة الإسكندرية بالتبرع لإنشاء المبنى الخاص بالمكتبة بمنطقة "أبيس" لاحتواء الأعداد المتزايدة من الكتب والوثائق، وإقامة الأنشطة الثقافية المتعددة.