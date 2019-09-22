أورنچ مصر تعلن عن 250 فرصة عمل في مختلف التخصصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:
أعلنت شركة أورنج مصر، عن تنظيم يومًا مفتوحًا للتوظيف في مقرها بالقرية الذكية يوم السبت الموافق 28 سبتمبر.
وبحسب بيان صحفي اليوم من الشركة فإن الحدث يتيح أمام المهتمين بقطاع الاتصالات فرصة المنافسة على أكثر من 250 فرصة عمل في مختلف التخصصات على رأسها وظائف ممثلي خدمة العملاء وممثلي مبيعات التجزئة.
وقالت أورنج مصر إنه يمكن تسجيل طلبات المشاركة في هذا اليوم عبر صفحات الشركة الرسمية على الإنترنت، أو من خلال الرابط التالي:
https://msurvey.orange.com/HiringDay
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