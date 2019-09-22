بالصور.. سفير جورجيا فى زيارة لمتحف النيل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
زار السفير ألكسندر نالباندوف، سفير جورجيا بالقاهرة، اليوم الأحد، متحف النيل بأسوان، للتعرف على رسالة وأهداف المتحف، ومايحتويه من قطع أثرية ومقتنيات لدول حوض النيل.
واستمع السفير لشرح مفصل عن قاعات المتحف ومقتنياته، وحرص على التقاط الصور التذكارية داخل أروقة المتحف، تعبيرًا عن إعجابه بالمناظر الخلابة بداخلة، ودون بعض كلمات الإعجاب في سجل الزيارات.
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