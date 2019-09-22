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بحضور 20 وزيرًا.. تونس تستضيف القمة الإفريقية الرقمية بعد غدٍ

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يشارك أكثر من 20 وزيرا إفريقيا وعدد من كبار المسئولين الأفارقة وممثلي المؤسسات المانحة، في قمة إفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة "أفريكاب" التي تنظمها تونس يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.


وستشارك نحو 300 شركة ناشئة في أفريقيا في هذه القمة التي تهدف إلى دعم الابتكار

وريادة الأعمال في أفريقيا، ويتضمن برنامجها عقد عدة ورش تحت إشراف أكثر من 150 خبيرا ومتحدثا دوليا من مختلف أنحاء العالم.


وتم إسناد تنظيم هذه القمة لتونس خلال اجتماع رؤساء الدول الأفارقة في كيجالي

في 14 مايو الماضي، وسيناقش المشاركون في الورش مواضيع تتعلق ب "المدن الذكية والابتكار المفتوح في أفريقيا" و"الفرص المتاحة للشركات الناشئة" و"تنافس الشركات لتصور مدنية المستقبل بتقنية ثلاثية الأبعاد".


وستشهد القمة إجراء مسابقة لاختيار 25 شركة ناشئة واعدة وكذلك إتاحة المجال أمام 100 مؤسسة ناشئة أفريقية لعرض أفكارها أمام الممولين الدوليين، وتنظيم مسابقة لأفضل تطبيقات الهاتف الجوال.

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