يشارك أكثر من 20 وزيرا إفريقيا وعدد من كبار المسئولين الأفارقة وممثلي المؤسسات المانحة، في قمة إفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة "أفريكاب" التي تنظمها تونس يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.
وريادة الأعمال في أفريقيا، ويتضمن برنامجها عقد عدة ورش تحت إشراف أكثر من 150 خبيرا ومتحدثا دوليا من مختلف أنحاء العالم.
وستشارك نحو 300 شركة ناشئة في أفريقيا في هذه القمة التي تهدف إلى دعم الابتكار
في 14 مايو الماضي، وسيناقش المشاركون في الورش مواضيع تتعلق ب "المدن الذكية والابتكار المفتوح في أفريقيا" و"الفرص المتاحة للشركات الناشئة" و"تنافس الشركات لتصور مدنية المستقبل بتقنية ثلاثية الأبعاد".
وتم إسناد تنظيم هذه القمة لتونس خلال اجتماع رؤساء الدول الأفارقة في كيجالي
وستشهد القمة إجراء مسابقة لاختيار 25 شركة ناشئة واعدة وكذلك إتاحة المجال أمام 100 مؤسسة ناشئة أفريقية لعرض أفكارها أمام الممولين الدوليين، وتنظيم مسابقة لأفضل تطبيقات الهاتف الجوال.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور 20 وزيرًا.. تونس تستضيف القمة الإفريقية الرقمية بعد غدٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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