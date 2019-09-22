تأجيل وصول رحلات جوية إلى مطار دبي على خلفية حدث أمني

أعلن مطار دبي الدولي عن تأجيل وصول رحلات جوية إليه، ظهر اليوم الأحد، على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير فوقه.

وقال متحدث باسم مطار دبي، في حديث لوكالة "رويترز": "تم تعطل وصول بعض الرحلات لمدة قصيرة من 12:36 حتى 12:51 بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم، نظرا للاشتباه بنشاط طيران مسير".

وأضاف المتحدث أن الحادث أسفر عن تغيير مسار رحلتين جويتين كان من المخطط أن تصلا إلى مطار دبي.

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وسبق أن توعدت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية بأن تكون المطارات والموانئ في الإمارات، التي تعتبر ثاني أكبر قوة في التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن،

أهدافا جديدة لوحداتها التي كثفت في الأشهر الماضية وتيرة هجماتها على المملكة.

وتحدث الحوثيون عدة مرات عام 2018 عن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي، بينما نفت الإمارات تعرضهما لأي هجمات، لكن حادث اليوم يأتي بعد أن أعلنت "أنصار الله"، يوم 20 سبتمبر، عن مبادرة سلام مع "قوى العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي، ووقف الهجمات عليها، داعية إياها لاتخاذ إجراءات مماثلة.