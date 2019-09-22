الشرطة الهندية تعلن مقتل خمسة متمردين في اشتباكات مع قوات الأمن

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد مقتل خمسة متمردين "ماويين" في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة قرب معبر "أوديشا أندرا" الحدودي.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الاشتبكات وقعت خلال عملية تمشيط أمني بولاية "أندرا براديش"، حيث تمكنت السلطات من مصادرة كميات من الأسلحة بموقع الاشتباكات. من مصادرة كميات من الأسلحة بموقع الاشتباكات.

وأشارت إلى أن الشرطة تحفظت على جثث المتمردين ..فيما لم ترد تقارير بشأن وقوع ضحايا في صفوف قوات الأمن.



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