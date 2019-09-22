ترامب: لا خطط للقاء مسئولين إيرانيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه لا خطط لديه للقاءمسئولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "الحرة" الأمريكية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.
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