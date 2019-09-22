رد سعودي حذر وترحيب أممي.. مبادرة الحوثيين خدعة أم حل؟

أطلق المتمردون الحوثيون مبادرة جديدة لحل الخلافات المتصعدة بينهم وبين المملكة العربية السعودية، لوقف الهجمات على الأخير، عبر "مبادرة سلام"، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع علي استهدف شركة أرامكو النفطية.



فيما يبدو أن الحوثيين يخشون رد الفعل السعودي الغاضب؛ عقب العديد من الهجمات على المحافظات الحدودية مع اليمن، وذلك لقيادة السعودية تحالف عسكريًا دعمًا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لموجهة الحوثيين وأنصارهم من إيران.

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الحوثيون:ننتظر ردّ التحية بمثلها

قال مهدي المشاط، رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، إن الحركة يمكنها وقف استهداف الأراضي السعودية شريطة إعلان مماثل من جانب السعودية وحلفائها، مؤكدًا أن :"نحتفظ بحقنا في الرد في حال عدم الاستجابة لمبادرتنا".

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وأعلن المشاط، عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسيّر والصواريخ البالستية والمجنّحة وكافة أشكال الاستهداف، مضيفًا أن "ننتظر ردّ التحية بمثلها أو بأحسن منه، والانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف".



السعودية: نحكم بالأفعال وليس الأقوال



علق عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون

الخارجية، علي مبادرة الحوثيين، قائلاً: الرياض ستراقب مدى جدية المتمردين اليمنيين في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها".



وقال الجبير، إن السعودية تحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلا (المبادرة) أم لا، موضحًا أن بالنسبة للسبب الذي دفعهم لذلك، علينا أن نتفحص المسألة بتعمق.



الأمم المتحدة ترحب بعرض الحوثيين



علي الجانب الآخر، رحبت الأمم المتحدة بعرض الحوثيين اليمنيين، وقف الهجمات على الأراضي السعودية في إطار مبادرة سلام، والدعوة إلى حل سياسي للصراع.



وقال مارتن غريفيث، المبعوث الأممي لدي اليمن، في بيان صادر له، اليوم الأحد، أن المقترح ينقل "رسالة قوية عن رغبة في إنهاء الحرب".



وأكد غريفيث، على أهمية اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما باتخاذ الخطوات الضرورية لتقليل العنف والتصعيد العسكري.