أضواء أرقى الفنون تسطع في سلطنة عُمان

تشهد سلطنة عمان تنوعاً إبداعياً حيث تضوي أنوار الرقي الحضاري ليشمل بالطبع المسرح "أبو الفنون".لذلك تتواصل "فصول" و"مشاهد" متتابعة، حيث تتوالي العديد من المهرجانات والملتقيات الفنية.

في هذا الإطار يطلق النادي الثقافي فى سلطنة عمان يوم 25 سبتمبر فعاليات الملتقى الثاني لمسرح الممثل الواحد (المونودراما) تحت رعاية الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام .

يتضمن برنامج الملتقى فعاليات ثرية بالفكر تواكب مجموعة من العروض المتميزة تقدمها العديد من الفرق المسرحية، حيث تستضيف مدينة صلالة الخضراء في محافظة ظفار الملتقى في نسخته الثانية.

علي سبيل المثال تعرض فرقة مسرح الدن مسرحية اسمي طباخ من تأليف محمد الرحبي وتمثيل إدريس النبهاني وإخراج طالب

البلوشي. ويرفع العمل شعار: ماذا يعني أني أجمع نقوداً إذا لم يكن هناك وطن ينتظرني، أنت الوطن كله يا أمي.

وتشارك فرقة تمثل مسرح هواة الخشبة بعرض رأس خارج القانون، تحت شعار باسم يقول: عندما ينحدر كل شيء إلى قعر الهاوية لا يملك الإنسان إلا أن يضحك.

وتقدم فرقة صـلالــة الأهلية عرض مسرحية كنترول الأحمر. كما تتتابع مجموعة من العروض الأخرى ضمن برنامج حافل.

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كانت قد أقيمت فعاليات ملتقى المونودراما الأول ضمن برامج وأنشطة مهرجان مسقط في العام الماضي، ومحوره واحد من الفنون الدرامية الراقية من

أنماط المسرح التجريبي التي تطورت واتسعت مجالاتها خلال القرن العشرين، ويقدمها ممثل واحد يسرد الحدث عن طريق الحوار .

كما يتم تعريف المونودراما على أنها خطبة أو مشهد مطول يتحدث خلاله شخص، وهو نص مسرحي أو سينمائي لممثل واحد هو المسئول الأول عن إعلان رسالة المسرحية ودلالاتها جنباً إلى جنب مع عناصرها الأخرى.

وقد يستعين النص المونودرامي في بعض الأحيان بعددٍ من الممثلين، ولكن عليهم أن يظلوا صامتين طول العرض و إلا انتفت صفة "المونو" وهي كلمة يونانية الأصل.

ولا يخلو مهرجان على مستوى العالم من عروض مسرحية تنضوي تحت هذا التصنيف، فالعمل في عروضه صار يشجع الكثيرين بدءًا من الكاتب، وحتى الممثل الذي يجد فيها فرصة لتأكيد قدراته الأدائية، مروراً بالمخرج الذي يضع كل إمكاناته في تدريب ممثل واحد بدلا من قيادة طاقم تمثيلي في المسرحيات متعددة الشخصيات.