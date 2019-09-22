بومبيو: إرسال القوات يستهدف "الردع والدفاع"

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران مشيراً إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج يوم الجمعة هي "للردع والدفاع".

وأضاف بومبيو لبرنامج فوكس نيوز صنداي أنه على ثقة من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ إجراء إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك. اقرأ أيضاً.. بومبيو: الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" اتجهت إلى سوريا

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