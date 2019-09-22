قتلى وجرحى في اشتباكات بين طالبان و"داعش" شرق أفغانستان

قالت السلطات المحلية بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، اليوم الأحد، أن مسلحين من طالبان اشتبكوا مع آخرين من تنظيم "داعش" الإرهابي بالإقليم، مما أسفر عن مقتل تسعة من "داعش" واثنين من طالبان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وقال مكتب الحاكم في ننكارهار في بيان إن عناصر طالبان اشتبكت مع عناصر داعش في منطقة خوجياني بالإقليم الليلة الماضية.
وأضاف البيان أن مسلحي طالبان قتلوا 9 مسلحين من داعش، خلال الاشتباك الذي استمر 5 ساعات.
وبالإضافة إلى ذلك، قتل مسلحو داعش مسلحين اثنين من طالبان وأصابوا اثنين آخرين.
ولم تعلق طالبان ولا "داعش" على القتال الأخير حتى الآن.
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