جامعة الدول العربية تدين تفجير كربلاء

دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الحادث الإرهابي بمدينة كربلاء، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من القتلى والمصابين.

وأكدت في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أن العراق بذل تضحياتٍ هائلة من أجل دحر التنظيمات الإرهابية واستعادة الحياة الطبيعية لسكانه، مُضيفاً أن فلول داعش تُعاني الهزيمة وتمارس تكتيكات اليأس.

وقدم الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، خالص العزاء لأسر الضحايا متمنياً سرعة الشفاء للمصابين معرباً عن تضامنه مع العراق، حكومةً وشعباً، في مواجهة إجرام عصابات الإرهاب والتطرف، ومؤكداً أن العراق يسير على الطريق الصحيح من أجل استعادة الأمن والاستقرار.

اقرأ أيضاً... مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار في كربلاء بالعراق