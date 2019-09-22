مطار دبي: تعطل وصول الرحلات للاشتباه بنشاط طائرة مسيرة

قال متحدث باسم مطارات دبي إنه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي يوم الأحد بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.



وأضاف المتحدث ”وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين“. المصدر: رويترز



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