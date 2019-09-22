كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يكشف عن وجود "قوات تركية " في صفوف مليشيات طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، عن وجود قوات تركية خاصة تقاتل إلى جانب الميليشيات المتطرفة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المحجوب، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية" أنه "تم الوصول إلى مرحلة مهمة على طريق حسم المعركة ضد الميليشيات في طرابلس"، التي بدأها الجيش الوطني الليبي قبل أشهر لتحرير العاصمة الليبية.

وأفاد المحجوب باستهداف مخزن للأسلحة تابع لميليشيات طرابلس، مشيرا إلى إصابة رتل للميليشيات واستهداف عدد من المواقع في عين زارة.

وتابع: "المعارك أدت إلى مقتل عدة قادة لميليشيات طرابلس"، مبرزا مقتل أكثر من 90 وإصابة 150 في صفوف المسلحين جراء الغارات على العاصمة.

وواصل الجيش الوطني الليبي عملياته ضد الميليشيات، حيث شن قصفا جويا، الأحد، في منطقة السدادة جنوب غربي مصراتة.

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ويأتي ذلك ضمن عمليات الجيش الليبي التي تستهدف مواقع الميليشيات في محاور عدة في العاصمة طرابلس.

وخلال الأيام الماضية، حرر الجيش الوطني مناطق عدة من سيطرة الميليشيات في محاور صلاح الدين والخلة وعين زارة.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق حملة "طوفان الكرامة" في الرابع من أبريل الماضي، لإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس، لترد حكومة فايز السراج بإعلان التعبئة العامة للميليشيات التابعة لها.

وشهد الخامس عشر من الشهر نفسه تطورا لافتا في الموقف الأميركي، إذ اتصل الرئيس دونالد ترامب بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، مثنيا على جهود الأخير في محاربة الإرهاب، وتحدثا عن رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي ومستقر.

ومع نهاية أبريل، دخلت تركيا علنا على خط المواجهات، بتأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده للميليشيات في طرابلس، بما في ذلك الدعم العسكري.