كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تقطع الكهرباء عن الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة الكهرباء الوطنية الإسرائيلية، إنها بدأت في تقليص إمدادات الطاقة إلى المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بسبب نزاع مالي.

وأضافت شركة الكهرباء الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها اتخذت هذه الخطوة لأن شركة كهرباء منطقة القدس، الموزع الرئيسي للطاقة للفلسطينيين، لديها ديون تبلغ حوالي 485 مليون دولار.

أوضح علي حمودة، المسؤول عن الموزع الفلسطيني، إنه من المتوقع أن تنقطع الطاقة لمدة ساعتين يوميًا في العديد من البلدات الفلسطينية في الأسابيع المقبلة.

واتهم إسرائيل بـ "المبالغة" في مستوى الدين، ووصف تخفيض امداد الطاقة بأنه "استغلال سياسي". يعتمد الفلسطينيون على إسرائيل للحصول على الكهرباء تقريبًا.

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و في وقت سابق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من مخاطر قطع شركة الكهرباء الإسرائيلية للتيار الكهربائي عن ثلاث محافظات في الضفة الغربية بسبب الديون المالية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية في بيان ان "فصل إسرائيل للكهرباء يهدد حياة المرضى وسيؤثر على الأدوية والاطعمة المحفوظة في الثلاجات".

وحملت الوزيرة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم"، وناشدت المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل لإيقاف هذا العقاب الجماعي.