بعد تألقه الكبير.. حارث يتوج بجائزة أفضل لاعب في شالكه

نال الدولي المغربي، أمين حارث المحترف في صفوف شالكه 04 الألماني، جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر غشت الماضي.

وقال شالكه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم الأحد، تتويج حارث بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر غشت”، مشيرا إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 22 سنة، نجح في حصد أعلى نسبة من أصوات الجماهير.

واستهل حارث تألقه مع الأزرق الملكي بصناعة هدفين في الخماسية النظيفة، التي فاز بها فريقه على دروشتيرسن، برسم الدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا.

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وواصل النجم المغربي عروضه القوية في “البوندسليغا” بتوقيعه ثلاثة أهداف بعد مرور خمس جولات من عمر الدوري.

وسجل حارث هدفين في شباك نادي بادربورن، الأسبوع الماضي، وهي المواجهة المنتهية بفوز فريقه بخمسة أهداف لواحد، قبل أن يوقع هدفا قاتلا في شباك ماينز 05، منح به شالكه نقاط المباراة كاملة.

وساهمت أهداف اللاعب الواعد، في احتلال شالكه مراكز المقدمة في ترتيب الدوري، إذ يمتلك في رصيده عشر نقاط، متخلفا بثلاث فقط عن المتصدر لايبزيغ.