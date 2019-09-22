بعد صراع مع المرض والعلاج…الفنان محمد الصعري في ذمة الله

توفي اليوم الأحد، الممثل والمسرحي محمد الصعري، بعد صراع مع المرض.
وبتأثر شديد، أكدت نادية الصعري، ابنة الراحل، في حديثها مع “اليوم 24” خبر وفاة والدها، حيث قالت “للأسف نعم مات”.
وكانت عائلة الصعري، قد تحدثت قبل أشهر عن معاناته مع المرض وتردي ظروفه الصحية، معتبرة أن هذا الرجل الذي دخل إلى قلوب المغاربة، وجد نفسه في آخر العمر يواجه المرض وحده.
ومباشرة بعد إعلان وفاته، نعى ممثلون ومسرحيون الصعري، معتبرين وفاته خسارة للمشهد المسرحي المغربي.
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