باكستان: مصرع 26 شخصا في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 26 شخصا مصارعهم، وأصيب 20 آخرون، اليوم الأحد، في حادث تصادم حافلة بتلة شمال غربي باكستان.
وقال الضابط بالشرطة المحلية، عبد الوكيل، إن 20 راكبا آخرين أصيبوا عندما سقطت الحافلة في حاجز طيني.
وقال عبد الوكيل إن جهود الإنقاذ تواجه صعوبات مع التضاريس الجبلية النائية في منطقة تشيلاس على الطريق بين مدينتي روالبندي وسكاردو.
وقال بيان للجيش إن 10 جنود بين ضحايا الحادث.
وأشار الوكيل إلى أن اثنين من المصابين توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى، وأن جميع الضحايا والجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات من موقع الحادث.
يشار إلى أن حوادث الطرق تشيع في باكستان حيث يتجاهل سائقو المركبات إلى حد كبير قواعد المرور ومعايير السلامة على الطرق المتهالكة.
وكانت قد سقطت حافلة مسرعة، الشهر الماضي، من أعلى طريق جبلي في نهر بشمال غربي البلاد، ما أسفر عن مصرع 24 راكبا.
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