ترامب لا يخطط للقاء مسؤولين إيرانيين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه لا يخطط للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان ترامب قد قال إنه لا يتطلع ولا يفضل لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني خلال الاجتماعات بالأمم المتحدة.

وشدد ترامب، في تصريحات سابقة، على أنه يعتقد أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق، متابعا: "منفتحون على إبرام اتفاق مع طهران، وسنرى ما سيحدث فيما يتعلق بتخفيف العقوبات عليها للتوصل إلى تسوية".

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وأكد أنه "لا يمكن أن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وتتجه أنظار العالم نحو مدينة نيويورك الأمريكية لمتابعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنظر إلى قضايا تهم العالم بشكل عام بعيدا عن العرقيات أو الدين أو اللغة.

فإلى جانب الخطب المعتادة التي تعقدها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هناك 5 مؤتمرات مهمة تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوازي مع هذه اللقاءات.