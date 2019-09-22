تقدم واسع للجيش الليبي بطرابلس وتدمير آليات عسكرية للمليشيات

عناصر من الجيش الليبي تلوح بعلامات النصر في طرابلس- أرشيفية

نجحت قوات الجيش الليبي، الأحد، في إحراز تقدم بمختلف محاور القتال في طرابلس، وتدمير آليات عسكرية للمليشيات.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي أن وحداته من كتيبتي طارق بن زياد و128 واللواء التاسع استهدفت ودمرت 6 آليات عسكرية للمليشيات بمحور وادي الربيع.

ولا تزال القوات تحقق تقدماً ملموساً في محور العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس، بحسب شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي.

ونفذت قوات الجيش الليبي عملية عسكرية مُحكمة مدعومة بغطاء جوي من سلاح الجو، قبل أن تتمكن من السيطرة على عدة نقاط مراقبة بـ"العزيزية".

وأسفرت العملية عن تدمير عدد من الآليات والسيارات المسلحة من المليشيات، ما أجبرتهم على التراجع أمام كثافة نيران الجيش الليبي.

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وتخوض الوحدات القتالية بالجيش الليبي معارك "طاحنة" بمحاور القتال في عين زارة والسبيعة جنوبي العاصمة.

وتستمر المعارك منذ صباح أمس السبت وحتى الساعة، بالقرب من معسكر اليرموك شرقي طرابلس.

ورصد الجيش الوطني الليبي حالة من الارتباك والانهيار في خطوط دفاع المليشيات، واستخدامهم قذائف الهاون ومضادات الطيران من عيار 23 باتجاه المناطق السكنية والمدنية في محاولة للحفاظ على مواقعهم.

كما استخدمت المليشيات الإرهابية سيارات الإسعاف، بما فيها من مصابين، كدروع لحماية عناصرها المنهارة بمحور عين زارة.

ومساء السبت 21 سبتمبر/أيلول الجاري، قُتل أكثر من 30 عنصرا من مليشيات طرابلس، في ضربتين جويتين نفذتهما مقاتلات الجيش الليبي على مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية بمحيط العاصمة، في محور الخلاطات على طريق المطار.