بومبيو: المهمة المتعلقة بإيران هي “تفادي الحرب”.. وإرسال قوات إضافية يستهدف الردع

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج يوم الجمعة هي “للردع والدفاع”.

وأضاف بومبيو لبرنامج “فوكس نيوز صنداي”، أنه على ثقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ إجراء إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.