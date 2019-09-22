الان تتابع ترامب يدافع عن حديثه الهاتفي مع رئيس أوكرانيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه لم يقل أي شيء غير صحيح أثناء اتصال هاتفي مع رئيس أوكرانيا أفادت تقارير بأنه ألح خلاله على إجراء تحقيق بشأن جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي وابنه.
وقال ترامب للصحفيين، إنه أجرى اتصالا رائعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم 25 يوليو، وإنه لا توجد مشكلة في أن يدلي محاميه الخاص رودولف جولياني بشهادته أمام الكونجرس.
وقال ترامب إن بايدن، وهو مرشح ديمقراطي في انتخابات الرئاسة، “ارتكب خطأ بقوله إنه لم يتحدث مع ابنه”.
وأضاف: “تحدث مع ابنه بالفعل وكذب مرة أخرى”.
وتابع “لا أسعى لإيذاء بايدن، لكنه قام بعمل غير شريف على الإطلاق”.
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