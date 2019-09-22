الان تتابع عاجل.. وزير الخزانة الأمريكي: الهجوم على منشآت أرامكو هجوم على النظام الاقتصادي العالمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. وزير الخزانة الأمريكي: الهجوم على منشآت أرامكو هجوم على النظام الاقتصادي العالمي | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. وزير الخزانة الأمريكي: الهجوم على منشآت أرامكو هجوم على النظام الاقتصادي العالمي

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