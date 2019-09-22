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الأحد 22 سبتمبر 2019
ترامب
كتب
الخليج 365
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد من واشنطن، قبيل توجهه إلى ولاية تكساس، ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال أعمال الجمعية العامة: "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لدي لعقد أي لقاء مع الايرانيين.
وكان ترامب قد اعلن الجمعة الماضية عن حظر البنك المركزي الإيراني رسميًّا، إذ أكَّد فرض بلاده لتلك العقوبات الجديدة خلال حديثه في البيت الأبيض. وقبل لقائه رئيس الوزراء الأسترالي، قال ترامب إنّ هذه العقوبات في أعلى مستوياتها وضخمة للغاية.
وتابع ترامب أن الخيار العسكري ضد إيران لا زال مطروحًا على الطاولة، مشيرًا إلى أنه «يجب على المسؤولين الإيرانيين التوقُّف عن دعم الإرهاب، من أجل إنقاذ بلادهم من الإفلاس».
ونوّه ترامب أيضًا بالمعدات العسكرية التي تملكها الولايات المتحدة، قائلًا إنّ أمريكا في الوقت الحالي أكثر قوة عسكريًا من أي وقت مضى.
من ناحية أخرى، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مانوشين إنّ العقوبات الجديدة ضد إيران ضخمة للغاية. وأضاف أن البنك المركزي الإيراني المُعاقب هو آخر مصدر ماليّ لتمويل إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد أنه لا يوجد لديه خطط لاجراء لقاءات مع المسؤولين الايرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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