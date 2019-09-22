إيران.. مسئول يكشف عن فساد كبير في المنح التعليمية

الأحد 22 سبتمبر 2019

وزارة الصحة الإيرانية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، حصول عشرات الطلبة على منح تعليمية داخل وخارج البلاد بشهادات ومستندات مزورة، مشيرًا إلى تورط عدد من مسؤولي وزارة الصحة والمدارس ووكالات السفر في هذه القضية.

Advertisements

وتابع جهانبور في تصريحات نقلتها إذاعة ”زمانه“ المعارضة، اليوم الأحد، نقلًا عن موقع بيانات وزارة الصحة الإيرانية، أن الجهات المعنية بالوزارة رصدت 211 طالبًا حصلوا على منح دراسية داخل وخارج البلاد عن طريق مستندات وشهادات مزورة.

ولفت المسئول الإيراني إلى أن هذه القضية تورطت فيها على الأقل 5 مدارس ووكالات سفر وعدد من الوسطاء من موظفي وزارة الصحة وخارج قطاعات الوزارة، حيث عملوا على تسهيل تمرير أوراق الطلبة المزورة، فيما تم تسليم الجهات المذكورة للقضاء لبدء التحقيق في الواقعة.

وبين أن المستندات المزورة شملت شهادات دبلوم متوسطة للمراحل قبل الجامعية، حيث من المقرر أن يُتهم الطلبة ومن عاونهم، بتهمة إعاقة مسار قبول الطلاب الإيرانيين الجديرين للدراسة بالجامعات في الخارج وقبول أوراقهم في الداخل.

وتلفت بيانات وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن أكثر من 80 % من الطلبة الإيرانيين الدارسين في الخارج يدرسون فروع الطب بأقسام الدراسات العليا، وبالأخص درجة الدكتوراه، فيما يدرس أكثر من 6600 طالب إيراني في الخارج ومعظمهم في روسيا وبيلاروسيا والمجر، بحسب ما ذكر تقرير إذاعة ”زمانه“.