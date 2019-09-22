قصف مجهول على معسكر لقوات الحشد في الأنبار

الأحد 22 سبتمبر 2019

ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد، عن تنفيذ طائرة مجهولة ضربة جوية لمحيط معسكر المرصنات التابع لقوات الحشد الشعبي في الأنبار، مبيناً أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أنه في تمام الساعة 12:50 من صباح اليوم، تعرض معسكر المرصنات الذي تستقر فيه قوات من لواء 13 الطفوف منطلق لعلمليات إرادة النصر – المرحلة الخامسة، مشيراً إلى أن الهجوم لم يتسبب بأي خسائر. وأضاف أن "الضربة المجهولة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة نصر الخامسة لتطهير البلاد من فلول تنظيم داعش الإرهابي".

