صحافي كويتي يكشف خفايا الحملة الإلكترونية التي استهدفت مصر يوم 20 سبتمبر

الأحد 22 سبتمبر 2019

القاهرة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كشف مدير عام صحيفة أنحاء الكويتية، طراد الأسمري، خفايا الحملة الإلكترونية التي انطلقت تحت هاشتاج #ميدان_التحرير، للحديث عن وجود احتجاجات في مصر.



وكتب الأسمري: لتعرف حجم الكذب والتضليل.. شاهد كيف أغرقت الحسابات الوهمية هاشتاق : #ميدان_التحرير. الآلاف منها أنشئت في نفس التاريخ 20 و 21 سبتمبر 2019م "تغريدات مباشرة" دون احتساب الرتويت .. شارك آلاف من الجزائر، تركيا، قطر، الكويت.. بقيادة الخلايا الإلكترونية للإخوان المفلسين.

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وأضاف الأسمري، مشيرا إلى ما قام بجمعه: هنا رفعت جزء من العينة مكون من 54 ألف تغريدة منها 28 ألف "تغريدة مباشر"، خلال يومي 20 و 21 سبتمبر على ملف اكسل، مضمنة الروابط لكل تغريدة، برقمها الفريد، وتاريخ إنشاء الحساب اضافة إلى بقية المعلومات .. لمن أراد الاستفادة منها والبحث.

وأكد أن حسابات تنظيم داعش أسهمت بما نسبته 20% من تغريدات هاشتاق #ميدان_التحرير في 21 سبتمبر، وساعدت في رفعه للترند.

وتابع: للعلم داعش تمتلك مئات الالاف من الحساب بتواريخ قديمة وغالبا تستخدم "إيفت IFTTT" وهي خدمة بريطانية تستخدم في التغريد ودائما ما يلوذ بها الارهابيين.

وختم تغريداته بالقول: من الأمور المريبة جدا: حساب لم يغرد على تويتر إلا تغريدتين فقط قبل 10 سنوات في فبراير 2009م، وفجأة ظهر أمس 21 سبتمبر 2019م في هاشتاق #ميدان_التحرير بـ 1725 تغريدة خلال 24 ساعة.. كلها تكفر الجيش المصري.