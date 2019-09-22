شكرا لقرائتكم مطار دبي: تعطل وجيز لوصول الرحلات اشتباهاً بطائرة مسيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متحدث باسم مطارات دبي، إن وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث: "لقد تعطل وصول الوافدين لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهر هذا اليوم بسبب نشاط طائرة بدون طيار، ما أدى إلى تحويل رحلتين".

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وقال مراسل العربية في الإمارات عبدالله المطوع إن توقف هبوط الرحلات استمر فقط لمدة 20 دقيقة.

وأشار إلى أن التوقف جاء بعد الاشتباه في طائرة صغيرة مسيَرة تستخدم في أغراض التصوير كانت فوق المناطق السكنية.

وأوضح أنه والتزاما من جانب مطارات دبي بمعايير السلامة العالمية تم وقف الرحلات لفترة وجيزة حرصا على سلامة الركاب والطائرات، وقد تم استئناف الملاحة الجوية بشكل طبيعي.