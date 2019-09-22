شكرا لقرائتكم أميركا: هجوم أرامكو اعتداء على النظام الاقتصادي العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن الهجوم على منشآت النفط السعودية هجوم على "النظام الاقتصادي العالمي".

وبعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة الماضية، عقوبات جديدة على إيران لتُصبح "العقوبات الأقسى على الإطلاق" ضد دولة، والتي شملت المصرف الوطني الإيراني.

وزير الخزانة الأميركي منوتشين، أوضح أن الأمر يتعلق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي".

وأضاف "هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري" الإيراني "لتمويل الإرهاب".