الكشف عن علاقة مشبوهة بين رئيس الوزراء البريطاني وعارضة أزياء أمريكية.. «جونسون» منحها أموال وامتيازات خاصة وتردد على شقتها بلندن

الموجز

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون على علاقة مشبوهة مع عارضة أزياء أمريكية تحولت إلى رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا، وذلك خلال توليه منصب رئيس بلدية لندن.

وقالت الصحيفة إن عارضة الأزياء، وتدعى جينيفر أركوري (34 عاماً)، حصلت على مايقرب من 126 ألف جنيه استرليني من الأموال العامة، بالإضافة إلى منح جونسون لها إمتياز الوصول إلى ثلاث بعثات تجارية خارجية رسمية، الأمر الذي يعد فضيحة كبيرة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد.

ونقلت الصحيفة ن مصادر لها إن جونسون، البالغ من العمر 55 عاماً، كان يتردد بانتظام على شقة جينيفر، وتحديداً في الطابق العلوي في شورديتش شرق لندن.

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وأشارت إلى أن عارضة الأزياء الأمريكية وصف في وقت سابق بوريس جونسون بأنه أحد أفضل أصدقائها.

وأضافت الصحيفة أن شركة "أركوري"، المملوكة لعارضة الأزياء الأمريكية، حصلت على 10 آلاف جنيه استرليني من أموال الرعاية عام 2013 من مؤسسة كان العمدة آنذاك مسئولاً عنها.

ولفتت إلى أن العلاقة المشبوهة بين جونسون وجينيفر تخضع حالياً لتركيز شديد من قبل الجميع.

وقالت الصحيفة إن جينيفر حصلت على معاملة "خاصة جداً" فيما يتعلق بالمشاركة في مهام التجارة الخارجية التي قادها بوريس جونسون بنفسه، بالرغم من نشاطها التجاري الذي لم يستوف معايير 3 رحلات حضرتها في عام واحد.