وزارة السياحة التونسية: خبر احتجاز عدد من السائحين البريطانيين كرهائن بفندق مبالغ فيه

أصدرت ​وزارة السياحة​ التونسية بيانا، بعد تداول خبر قيام صاحب أحد ​الفنادق​ بمدينة الحمامات باحتجاز عدد من السائحين البريطانيين ليلة أمس السبت ومنعهم من السفر، اكدت فيه أن هذا الخبر ''مبالغ فيه بما أن السياح لم يتم احتجازهم بل تعطلت اجراءات خروجهم من النزل لمدة وجيزة بطلب من صاحب هذه المؤسسة السياحية إلى حين التثبت مع منظم الرحلات الذي يتعامل مع وكالة الأسفار العالمية Thomas Cook، من طريقة تسديد تكاليف مدة إقامة هؤلاء السياح وهو ما تم فعلا''، حسب البيان.

وأتم السائحون البريطانيون المعنيون إجراءات الخروج بصفة عادية بعد تقديم الاعتذار عن هذا التعطيل الإجرائي، ثم تمت مرافقتهم إلى ​المطار​ من أجل الحرص على مغادرتهم تونس في أحسن الظروف.

وكانت صحيفة "​ديلي ميل​"، قالت إن موظفي فندق " Les Oranges" في تونس، أغلقوا جميع مداخل و مخارج الفندق، وأوقفوا خدمة WiFi، ورفضوا السماح للحافلات بدخول المنطقة التي كان من المفترض أن تنقل السياح إلى المطار.

وذكرت الصحيفة، أن سبب ما حدث، هو خشية الموظفين من أن شركة السياحة والسفر " Thomas Cook "، التي تعاني من مصاعب مالية، لن تتمكن من سداد فواتيرها.