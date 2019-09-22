اليونيسف تدعو الى اتخاذ الاجراءات الحازمة ضد الأب المعنّف لطفلته

تابعت منظمة ​اليونيسف​ – المكتب الاقليمي في ​الشرق الأوسط​ وشمال ​افريقيا​ "الفيديو المفزع الذي تداولته ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بشكل واسع والذي اظهر شخصاً وهو يعنف طفلة بطريقة اثارت الصدمة لدى الكثيرين".

ودعت اليونيسف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن اعادة نشر الفيديو حفاظًا على خصوصية الطفلة، وطالبتهم بإزالته والمحتوى المتعلق به في اقصى سرعة ممكنة. وعوّلت على الجهات الرسمية أخذ الاجراءات الحازمة ضد من ظهر في هذا الفيديو، وحثت الدول كافة لسن قوانين رادعة ضد من يمارس التعنيف اتجاه ​الأطفال​.

وطالبت اليونيسف بتوفير الحماية والدعم اللازمين لكل طفل وبالذات للأطفال المعرضين للعنف.

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