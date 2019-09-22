وزير خارجية بريطانيا: ندرس بعناية المعلومات حول هجمات السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن "​بريطانيا​ تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ قبل تحميل أحد المسؤولية".

وأشار راب في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى أن "بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فعالية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي".

ولفت الى أنه "تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأميركيين في هذا الشأن".

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