الدفاع المدني أخمد حريقا في بخعون في الضنية

ذكرت معلومات صحافية أن عناصر ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقا شب في أعشاب يابسة وأشجار حرجية ومثمرة في منطقة محاذية لبوليفار مرشد الصمد في بلدة ​بخعون​، وتمكنوا من احتواء الحريق بسرعة قبل تمدده باتجاه المنازل السكنية القريبة منه، بعدما ارتفعت منه ألسنة اللهب.

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