وليد البعريني وعد بمتابعة مطالب فريق عمل مشروع الأسر الأكثر فقرا

إلتقى النائب ​وليد البعريني​، في مكتبه في المحمرة، فريق عمل مشروع الأسر الأكثر فقرا في لبنان، حيث تمت مناقشة المشروع بكل تفاصيله، وعرض أعضاء الفريق مطالبهم، إن كان لجهة تسديد رواتبهم وضمان استمرارية عملهم وقوننة العقود، او لجهة المستفيدين من المشروع ومن تقديمات الوزارة المعنية.

وأبدى البعريني اهتماما بالموضوع، واعدا أعضاء الفريق بـ"متابعة المطالب مع الجهات المختصة والوزارة المعنية، نظرا لأهمية المشروع الانساني والاجتماعي، كونه أصبح سندا لمعظم العائلات التي تعاني من ضيق العيش، ولمشروعية مطالب العاملين فيه".

