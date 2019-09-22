فيصل كرامي غادر الى جنيف

غادر النائب ​فيصل كرامي​ الى جنيف حيث يلقي قبل ظهر غد الاثنين، كلمة في قاعة مبنى ​الامم المتحدة​ - ​مجلس حقوق الانسان​، يتطرق فيها الى حالة حقوق الانسان في ​فلسطين​ والاراضي العربية المحتلة.

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